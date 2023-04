Obras no Hospital de Santarém já arrancaram

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) iniciou obras de requalificação e ampliação do Serviço de Anatomia Patológica, que vão envolver também a instalação do gabinete Médico-Legal. Estima-se que as obras, cujo investimento ronda os 2,7 milhões de euros, fiquem concluídas até ao final de 2023. O espaço até agora ocupado pelo Serviço de Anatomia Patológica, situado no piso -1 do hospital, será alvo de uma intervenção profunda. De um lado ficará o gabinete Médico-Legal e do outro o serviço hospitalar, ligados por um corredor. O espaço será alargado com a criação de gabinetes que serão construídos na parte lateral à urgência pediátrica. Com a requalificação será possível melhorar a qualidade e a rapidez do diagnóstico e, consequentemente, a terapêutica dos utentes, principalmente a dos doentes oncológicos.

O projecto resulta de uma candidatura aprovada pelo Programa Alentejo2020, que financiou 85 % do valor total.