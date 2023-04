Tiago Soares transforma paredes sujas em arte

Quem passa junto ao campo do Grupo Desportivo de Vialonga não consegue ficar indiferente ao graffiti que está numa das paredes. Foram duas semanas de trabalho e dedicação que resultaram numa representação do popular videojogo Grand Theft Auto V (GTA). O autor é Tiago Soares, 39 anos, nascido e criado em Vialonga, no Bairro da Icesa. Apesar de revelar o nome, o writer (artista que faz graffiti), por opção artística não mostra o rosto de frente. Os trabalhos falam por ele.

Começou aos 8 anos a copiar bandas desenhadas. O Hulk, o Homem-Aranha e o Fido Dido faziam parte do seu imaginário. Quando ia jantar fora com os avós copiava os desenhos das latas. Em 1996 o graffiti entrou na sua vida. Quando ia ter com o primo a São João da Talha, concelho de Loures, reparou que uma cabine da EDP estava já desenhada. “Intrigou-me como é que num dia aquilo estava tudo branco e no dia a seguir já estava desenhado. Ai está a essência do graffiti. Ninguém sabe quem foi o autor mas os desenhos aparecem”, relata.

Os pais queriam que fosse médico ou polícia, mas já não havia volta a dar. Começou a acompanhar o movimento do graffiti em Lisboa. Viajava sozinho até à capital. Na altura não havia internet e em Vialonga ligava-se mais ao futebol. Em Lisboa descobriu as lojas onde se vendiam os sprays para pintar as paredes. Fez amizades e comprou a primeira revista de graffiti. Combinava a nova paixão com o skate e a vivência começou a ser de rua.

A adrenalina subia cada vez que grafitava uma parede ou um muro porque sabia que não podia ser apanhado. Por isso sempre desenhou sozinho ou com um amigo. “Sempre foi considerada uma actividade marginal. Mas eu gostava da emoção de desenhar e depois os avisos que estava alguém a ver à janela e tínhamos de nos esconder. Cheguei a ser apanhado em flagrante e assumi o acto. Aprendi com isso”.

Os primeiros trabalhos de desenho autorizados foram feitos nas paredes dos quartos dos amigos. Aliás foram os amigos que o incentivaram também a fazer tatuagens, actividade que ainda mantém. Em 2005 Tiago Soares saiu de Vialonga e foi morar para Lisboa. Andou a saltar de casa em casa com a ex-mulher e com o primeiro filho. Regressou a Vialonga e foi pai novamente. Foi uma fase em que parou de pintar para estar com a família. A vida deu uma reviravolta quando a mãe dos seus dois filhos bateu com a porta e nunca mais regressou. Desde Março de 2019 que Tiago Soares tem a guarda parental do filho de 8 anos e do filho de 15 anos. É pai e mãe a tempo inteiro. Leva e vai buscar os filhos à escola e cozinha. Diz ser uma autêntica doméstica. “Tento fazer ver aos meus filhos que a vida não é um mar de rosas. Têm de lutar por aquilo que querem. Sou exigente e assertivo com eles. Têm de ter disciplina”, conta.