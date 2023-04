Associação de Caçadores de Achete com instalações renovadas

A Associação de Caçadores de Achete (ACA) conta com renovadas instalações e a requalificação da sede foi assinalada no dia 16 de Abril com uma tarde de convívio que contou com a presença do vereador da Câmara de Santarém Diogo Gomes, e da presidente da União de Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém, Guida Botequim, entre outras individualidades.

A associação foi fundada em 1989 e é actualmente presidida por José António Ameixa, que na última reunião do executivo municipal agradeceu à vereação o apoio concedido e deixou o desafio à população do concelho a conhecer o requalificado espaço da Associação de Caçadores de Achete.