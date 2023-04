Casa dos Magistrados em Ourém vai ser requalificada para instalar serviços municipais

Município de Ourém chegou a acordo, ao fim de quatro anos, com Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, que vai permitir requalificar um edifício histórico situado no centro da cidade onde viveram vários magistrados destacados para o concelho.

A Câmara Municipal de Ourém chegou recentemente a acordo com o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ), para proceder à regularização jurídico-registal dos terrenos das Casas dos Magistrados e do Palácio de Justiça de Ourém. A solução encontrada vai permitir que a autarquia, no âmbito do processo de descentralização de competências da Administração Central, proceda à reabilitação das Casas dos Magistrados de forma que ali possam funcionar serviços municipais específicos, nomeadamente da área da Acção Social.

A informação foi dada pelo presidente do município, Luís Albuquerque, numa sessão que contou com a presença de vários órgãos de comunicação social regionais e do executivo camarário.

Artigo completo na edição impressa de O MIRANTE.