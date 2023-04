Junta de Mouriscas debaixo de fogo por dívidas e obras suspeitas

partilhe no Facebook

O executivo de maioria socialista, do qual já se demitiu o tesoureiro, foi ainda confrontado com relatos de limpezas e alcatroamentos de terrenos particulares com recursos públicos.

O executivo socialista que governa a Junta de Freguesia de Mouriscas, no concelho de Abrantes, está a viver um momento difícil. Depois das buscas da Polícia Judiciária à sede da junta e à residência do presidente por suspeitas de crimes de peculato, na última assembleia de freguesia o executivo PS perdeu o tesoureiro e foi acusado pela oposição de alegado favorecimento de particulares através da cedência de meios e recursos daquela autarquia e de apresentar dívidas que se estimam superiores a 40 mil euros e que não estão justificadas no relatório de contas.