Scalabis Night Race volta a colorir as ruas de Santarém

Prova de atletismo com características únicas é organizada pelos Scalabis Night Runners e vai contar com um apoio da Câmara de Santarém no montante de 25 mil euros

A oitava edição da Scalabis Night Race está de regresso a Santarém no sábado, 22 de Abril, e a or5ganização, a cargo dos Scalabis Night Runners, vai receber um apoio do município no valor de 25 mil euros. A atribuição do subsídio foi aprovada por unanimidade na última reunião do executivo camarário.

Prevê-se que o evento envolva mais de 4 mil participantes, nas suas diversas vertentes: a Corrida Kids Race. A partir das 15h00; a caminhada e Mini Race com cerca de 5km, prevista para as 19h00; e a corrida principal, com cerca de 10 km, com início às 21h00. As partidas e chegadas têm lugar no Jardim da Liberdade.

Neste regresso do evento, o modelo mantém-se, com muita animação pelas ruas da cidade durante a prova nocturna que percorre grande parte do planalto citadino e alguns dos seus pontos mais emblemáticos, incluindo a parada da antiga Escola Prática de Cavalaria. Não vão faltar os campinos a cavalo, o fandango e até uma prova de vinho tinto, junto à emblemática Taberna do Quinzena. No final há pampilhos e bifanas para repor energias.