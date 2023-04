Falta de médicos complica vida a grávidas

Esta foi uma das situações faladas na iniciativa “À Roda da Maternidade” na Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria.

A grávida Cristiana Costa, 36 anos, reside na Póvoa de Santa Iria desde 2018 mas tem de se deslocar a Coimbra, de onde é natural, para conseguir ter acompanhamento médico da sua gravidez. A situação acontece porque há falta de médicos de família no concelho de Vila Franca de Xira, o que está a fazer com que não sejam cumpridos o programa nacional para a vigilância da gravidez e o programa de saúde infantil do Serviço Nacional de Saúde. Esta é a forma que tem de evitar recorrer a hospitais privados, mas admite que quando o filho nascer vai ser mais complicado fazer a viagem para as consultas e nessa altura terá de recorrer a um pediatra do privado.