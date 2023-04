Multas de estacionamento geram queixas em Aveiras

Condutores estão a ser surpreendidos com multas no centro da localidade

Entre os moradores do centro da vila de Aveiras de Cima, no concelho de Azambuja, existe um descontentamento crescente desde que começaram a ser surpreendidos com multas por estacionarem os automóveis nos locais que usam há muito tempo. A insatisfação dos moradores foi levada à última reunião da Câmara de Azambuja pela voz do presidente de junta, António Torrão, que considera que a população está a ser prejudicada indevidamente.