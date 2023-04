Ourém estabelece protocolo com Centro Social de Atouguia

A última reunião do executivo da Câmara Municipal de Ourém aprovou um protocolo de colaboração entre o municípioe o Centro Social e Paroquial da Freguesia de Atouguia, para a ampliação do Lar e Centro de Dia da instituição. O acordo define a atribuição de um apoio financeiro referente a parte dos encargos decorrentes da ampliação do Lar e Centro de Dia até cerca de 117 mil euros, correspondente a 50 % do valor elegível privado não comparticipado.

O montante corresponde ao valor previsto realizar pelo Centro Social e Paroquial da Freguesia de Atouguia, no âmbito da despesa definida e aprovado na candidatura ao “Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES 3.0 – 3ª GERAÇÃO)” e que pretende ampliar as valências, melhorando as condições das respostas sociais existentes.