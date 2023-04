Protocolo para promoção da agricultura biológica no concelho de Santarém

Câmara de Santarém vai celebrar um protocolo com a AGROBIO - Associação Portuguesa de Agricultura Biológica, para a realização de iniciativas e actividades no domínio da prática de agricultura biológica.

A Câmara de Santarém celebra, na sexta-feira, 21 de Abril, um protocolo com a AGROBIO - Associação Portuguesa de Agricultura Biológica, para a realização de iniciativas e actividades no domínio da prática de agricultura biológica no concelho. O protocolo será assinado durante uma ação de sensibilização em Agricultura e Produção Biológica, que se realiza a partir das 17h30, na Casa do Brasil, em Santarém, de acordo com uma nota do município.

Na sessão vão ser apresentados temas como “O que é a Agricultura Biológica”, “Apoios da PEPAC 2023-27”, “Organização da produção”, “Controlo e Certificação”, e “Serviços AGROBIO”, sendo o protocolo assinado pelo vereador com o pelouro do Apoio ao Desenvolvimento Agrícola, o socialista Nuno Russo, acrescenta a autarquia.