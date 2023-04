SAD do Vilafranquense deve 36 mil euros aos SMAS

Presidente da Câmara de Vila Franca de Xira diz que a dívida da Sociedade Anónima Desportiva do Vilafranquense é para ser cobrada como qualquer outra, nem que seja coercivamente. SAD vai mudar de nome e na próxima época vai passar a jogar em Vila das Aves, distrito do Porto.

O União Desportiva Vilafranquense (UDV) Futebol SAD, a Sociedade Anónima Desportiva que gere o futebol profissional do clube, está a dever facturas de água num montante global de 36 mil euros aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Vila Franca de Xira.

Com esse valor, a SAD é uma das entidades que mais dinheiro deve aos SMAS no que diz respeito às contas da água e saneamento. O assunto veio a lume durante a discussão e aprovação das contas e relatório de gestão dos SMAS na última reunião de câmara. Uma vez que a SAD já manifestou publicamente a sua vontade de deixar o concelho e associar-se a outro emblema do futebol nacional, o vereador da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), David Pato Ferreira, exigiu saber o que farão os SMAS para garantir que o valor seja cobrado àquela entidade. “Isto antes dos senhores arrumarem as malas e irem à vida deles, sob pena de mais uma vez ficarmos a braços com uma responsabilidade que não é nossa”, perguntou.