Circulação de pesados no interior da Calhandriz vai ser revisto

Em causa estão camiões com semi-reboques que se aventuram no interior da localidade e acabam presos nas ruas estreitas.

Está a ser equacionada a proibição de circulação de camiões pesados no interior da Calhandriz, na União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz. A informação foi avançada na última assembleia de freguesia pelo presidente da junta, Mário Cantiga. A medida surge como resposta a vários acidentes que têm sido registados no local com diversos camiões a ficarem presos nas ruas estreitas da localidade. O assunto veio a lume com as queixas de um morador da localidade sobre o assunto na assembleia de freguesia. "É verdade que já tivemos camiões presos na Calhandriz que tiveram de ser rebocados e foram situações muito complicadas. A semana passada demos o nosso parecer à câmara quanto à ideia de virem a ser colocados sinais a proibir a passagem de pesados”, explicou Mário Cantiga.

Em cima da mesa está a ideia de serem colocados à entrada da localidade sinais a proibir a circulação a pesados com mais de cinco mil quilos, com excepção dos veículos de recolha do lixo e veículos dos moradores que estejam autorizados. “A ideia é identificar os condutores da Calhandriz que tenham pesados e precisem de passar pelo interior da localidade para registarmos as matrículas e informarmos a GNR. Todos os outros não poderão entrar. É o que é possível fazer para resolver o problema por agora”, explica o autarca.