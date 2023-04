Culto do Santíssimo Milagre continua vivo em Santarém

No domingo, 16 de Abril, a Igreja de Santo Estêvão, conhecida como Igreja do Santíssimo Milagre, esteve aberta todo o dia, assim como a pequena ermida que assinala o suposto milagre que remonta ao ano de 1247. A Igreja do Santíssimo Milagre recebe turistas de todo o mundo, mas sobretudo dos Estados Unidos da América. Em Portugal não é tão conhecida e por isso os turistas que a visitam e fazem o culto do Santíssimo Milagre são sobretudo estrangeiros que chegam em autocarros alugados e ficam cerca de duas horas na cidade.

Este ano, o padre Francisco Ruivo, capelão do Santuário, disse que é intenção da Igreja tornar mais conhecido o lugar de peregrinação, mas ainda falou sobretudo para o interior da igreja, prestando declarações ao sítio “Eclesia” .

Uma lenda com muitos séculos

Segundo a lenda* “No ano de 1247 vivia em Santarém uma pobre mulher a quem o marido muito ofendia, andando desencaminhado com outra. Cansada de sofrer foi pedir a uma bruxa judia que, com os seus feitiços, desse fim à sua sorte.”

Prometeu-lhe esta remédio eficaz, para o que necessitava: uma hóstia consagrada. Depois de naturais hesitações, consentiu no sacrilégio à pobre mulher; foi à Igreja de Santo Estêvão, confessou-se e pediu Comunhão. Recebida a sagrada partícula, com suma cautela a tirou da boca, embrulhando-a no véu. Saiu da igreja e encaminhou-se para a casa da feiticeira. Mas, então, sem que ela o notasse, do véu começou a escorrer sangue, que, visto por várias pessoas, as levou a perguntar à infeliz que ferimentos tinha que tanto sangue jorravam. Confusa, corre logo para casa, e encerra a Hóstia Miraculosa numa das suas arcas.

Passou o dia, entretanto, e, à tarde, voltou o marido. Alta noite, acordam os dois, e vêem a casa toda resplandecente. Da arca saíam misteriosos raios de luz. Inteirado o homem do acto pecaminoso da mulher, de joelhos, passaram o resto da noite em adoração.

Mal rompeu o dia foi o pároco informado do prodígio sobrenatural. Espalhado o sucedido, meia Santarém acorreu pressurosa a contemplar o milagre. A sagrada partícula foi então levada, processionalmente, para a Igreja de Santo Estêvão, onde ficou conservada dentro de uma espécie de custódia feita de cera. Mas, passado tempo, ao abrir-se o sacrário para expor à adoração dos fiéis o Santo Milagre, como era costume, encontrou-se a cera feita em pedaços, e, com espanto, se viu estar a Sagrada Partícula encerrada numa âmbula de cristal, miraculosamente aparecida. Esta pequena âmbula foi colocada numa custódia de prata dourada onde ainda hoje se encontra.

*Texto retirado de fonte oficial da Igreja