Parque Ambiental de Santa Margarida inaugura percurso etnobotânico

Inauguração decorre no âmbito das comemorações do 21.º aniversário do parque

Um percurso etnobotânico dedicado às plantas autóctones e aos saberes associados é inaugurado, este sábado, 22 de Abril, no Parque Ambiental de Santa Margarida, em Constância, no âmbito das comemorações do 21.º aniversário do equipamento.

Em comunicado, a Câmara de Constância refere que o novo percurso resulta da “longa relação que as comunidades locais mantêm com as plantas” e dos seus “conhecimentos sobre a identificação de espécies, a ecologia, biologia e os seus usos e tradições”.

Esses conhecimentos, é sublinhado, “são um património imaterial de cada comunidade que vai passando de geração em geração, por vezes de forma contínua, mas, muitas vezes, perdendo-se no tempo”, pelo que o percurso etnobotânico “resulta do trabalho de recolha sobre o saber e as práticas tradicionais do uso das plantas que as comunidades do concelho de Constância ainda conservam”.