Piscinas da Calhandriz poderão ser novo centro operacional da Protecção Civil

As piscinas municipais da Calhandriz, situadas no Casal do Ulmeiro na União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, estão fechadas desde 2011 e agora poderão ganhar nova vida como centro operacional da Protecção Civil Municipal.

A novidade foi avançada pelo presidente da junta de freguesia, Mário Cantiga, em assembleia de freguesia, depois de questionado pela oposição sobre o impasse na definição de um futuro para aquelas piscinas.

“Há intenção da câmara em fazer ali um centro operacional da protecção civil, tendo em vista dinamizar e concentrar ali os serviços num único edifício e o espaço tem dimensões para isso”, explicou. O assunto foi discutido no início do mandato e está ainda a ser avaliada essa hipótese. “A nossa expectativa é que em breve nos possam mostrar o projecto para vermos e analisarmos”, afirmou o autarca.

As piscinas, recorde-se, não tinham água quente e por isso só podiam ser utilizadas no Verão mas mesmo assim, como se encontra numa zona com pouca população, a procura foi sempre diminuta. Ao longo dos anos muitas foram as ideias para o espaço: transformá-lo numa escola e até numa extensão das actividades da Sociedade Euterpe Alhandrense mas nenhuma dessas hipóteses avançou e o edifício continua encerrado e expectante quanto ao seu futuro.

As piscinas de Calhandriz foram inauguradas em 2002 e custaram perto de 560 mil euros resultantes de contrapartidas devidas ao município pelos impactos causados pela instalação do aterro sanitário da Valorsul, em Mato da Cruz. Quando foram encerradas, em 2011, eram utilizadas semanalmente, em média, por 35 utentes de utilização livre e 70 de actividade enquadrada. Os utentes que ali praticavam natação foram encaminhados para as piscinas de Alverca.