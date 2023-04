A Aquanena – empresa municipal de águas e saneamento de Alcanena – e o município estão a organizar uma acção voluntária de limpeza de resíduos no Polje de Minde no sábado, 22 de Abril. O objectivo é assinalar o Dia Mundial da Terra. A concentração dos participantes está agendada para as 08h30 junto à Fábrica de Cultura, em Minde. Os interessados podem aparecer ou demonstrar o seu interesse através do email comunicacao@aquanena.pt.

Serão disponibilizados cerca de meia centena de kits reutilizáveis, nomeadamente luvas, sacos e pinças para os voluntários poderem utilizar durante a acção. São parceiros desta iniciativa a Junta de Freguesia de Minde, o ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, os AVS – Amigos da Vida Selvagem, o CNE – Agrupamento de Escutreiros 1336 de Minde, o Movimento Mira-Minde e a Associação Recreativa e Cultural de Vale Alto.

Um dos objectivos dessa acção voluntária de limpeza é intervir em alguns pontos do Polje onde estão acumulados resíduos indevidamente depositados. Além disso, visa sensibilizar a população para a problemática da colocação de resíduos em locais inapropriados nomeadamente no Polje de Mira-Minde, que é um sítio Ramsar, classificado, desde Maio de 2006, por se tratar de uma zona húmida de importância internacional por representar um exemplo hidro-geológico raro e natural, que acolhe espécies ameaçadas ou comunidades de plantas e animais importantes para manter a biodiversidade na região biogeográfica em que se insere.