Autarca de Aveiras de Cima denuncia esgotos a céu aberto na freguesia

O presidente da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima foi à última reunião pública do executivo da Câmara de Azambuja lamentar a existência de esgotos a céu aberto que correm nas ribeiras Caju e da Milhariça e no rio da Fonte, naquela freguesia do concelho de Azambuja.

António Torrão disse que ao lado do Parque Urbano da Milhariça, uma área de recreio e lazer que custou mais de 944 mil euros aos cofres do município, são visíveis “os esgotos e dejectos” a correr a céu aberto. Lamentando a situação, o autarca da CDU perguntou ao presidente da câmara municipal, Silvino Lúcio, para quando está programada a limpeza daquelas linhas de água e quando se “resolve de vez” o problema dos esgotos que para ali estão a ser canalizados. Em resposta, o presidente do município, o socialista Silvino Lúcio, disse que estão a tentar agendar as limpezas e resolver os esgotos que correm a céu aberto.