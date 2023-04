Galopim de Carvalho em Torres Novas para assinalar Dia Mundial da Terra

O geólogo Galopim de Carvalho vai protagonizar no dia 21 de Abril, a partir das 10h30, na Biblioteca Municipal de Torres Novas, uma conferência sobre “Dinossáurios e o Monumento Natural da Pedreira do Galinha”, no âmbito do Dia Mundial da Terra. Para celebrar o dia a Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes convidou o professor catedrático jubilado da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e “um dos grandes divulgadores de ciência em Portugal” para uma iniciativa de entrada livre direccionada à comunidade escolar e ao público em geral.

Actualmente com 91 anos, Galopim de Carvalho, conhecido como “avô dos dinossauros”, vai falar sobre o Monumento Natural das Pegadas dos Dinossauros, também conhecido por Pedreira do Galinha, descoberto em 4 de Julho de 1994, no local de uma antiga pedreira, com centenas de pegadas em extensos trilhos e com marcas na laje de calcário do Jurássico Médio que ascendem a 175 milhões de anos. É considerado “o mais extenso e um dos mais antigos registos de rastos de pegadas deixadas por saurópodes”, segundo uma nota do município de Torres Novas.