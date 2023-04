Peregrinação equestre nos Caminhos de Santiago pode voltar a ser realidade

A Federação Portuguesa do Caminho de Santiago quer promover a peregrinação equestre, revitalizando a tradição de peregrinar a cavalo até Santiago de Compostela, em Espanha. “A federação, neste momento, tem uma aposta forte na peregrinação a cavalo, precisamente porque já era uma tradição e sempre foi e continua a ser também uma maneira de peregrinar até Santiago de Compostela”, afirmou à Lusa a presidente da federação, Ana Rita Dias, a propósito do ‘workshop’ sobre peregrinação equestre, que se realizou na sexta-feira, na Golegã.

Segundo a dirigente, com a rede que existe de estabelecimentos que podem receber cavalos, seria “uma aposta boa dar um ‘input’ na peregrinação a cavalo até Santiago de Compostela”. No levantamento feito junto dos seus parceiros, a federação constatou que “ao longo de todos os caminhos é possível fazer as etapas da peregrinação a cavalo porque, ou existem centros hípicos, ou centros equestres, que estão disponíveis para receber”, explicou. A presidente da federação reconheceu que há ainda trabalho a fazer neste âmbito, como a sinalética apropriada nos Caminhos de Santiago para os peregrinos a cavalo, assim como a identificação dos estabelecimentos que os podem receber.

Golegã como referência

O ‘workshop’ Peregrinação Equestre, que se realizou na Golegã, a Capital do Cavalo, por onde passa um dos Caminhos de Santiago, decorreu inserido nas II Jornadas Equestres da Juventude, que pretendem incentivar ao desenvolvimento do desporto equestre, ao nível da formação de jovens atletas, bem como alertar para a importância dos investimentos por parte da tutela no Centro de Alto Rendimento de Desportos Equestres.

O workshop teve como propósito identificar, articular e sensibilizar agentes e infraestruturas de apoio ao cavaleiro já existentes nos territórios ao longo dos Caminhos de Santiago, bem como reconhecer possíveis necessidades de investimento e parcerias futuras para colmatar a resposta actual.