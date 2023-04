Programa de voluntariado ecológico abre candidaturas para nova edição

As associações, escolas e autarquias que promovam actividades de voluntariado na área do ambiente já podem candidatar-se ao programa “Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas”, anunciou o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ). São elegíveis para candidatura entidades privadas sem fins lucrativos, autarquias e estabelecimentos de ensino públicos e privados.

O programa destina-se a todos os jovens entre os 14 e os 30 anos que desejem participar em actividades de voluntariado em áreas de interesse ecológico, nomeadamente em áreas protegidas, parques naturais e reservas naturais, informa o instituto. Para este ano, o programa recebeu um reforço de 1,5 milhões de euros e conta com o apoio do IPDJ e do Fundo Ambiental e da Protecção Civil.

O IPDJ recorda que o voluntariado tem um valor social reconhecido pelo Estado e, por isso, a participação no programa será certificada para que “possa ser identificada pela sociedade como uma mais-valia para o enriquecimento pessoal e curricular dos participantes”. O programa “Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas” apoiou, em edições anteriores, mais de 1.400 projectos e contou com a participação de 10.000 jovens, sendo reconhecido pelo IPDJ como um local de aquisição de novas competências pessoais e profissionais.