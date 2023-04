Semana da Educação em Ourém é um momento de partilha

A segunda edição da Semana da Educação, promovida pelo município de Ourém, está de volta de 26 de Abril a 2 de Maio, destacando, no primeiro dia, o tema “Redes e Parcerias”. A iniciativa tem como objectivo proporcionar à comunidade educativa momentos de partilha e experiências associadas aos projectos desenvolvidos entre escolas e instituições.

No Programa de 2023 vão ser realizadas diversas actividades, incluindo a partilha de práticas de estabelecimentos escolares, workshops, apresentação de projectos sobre cidadania, interculturalidade, “STEAM Education”, desenvolvimento sustentável, entre outros temas relevantes para a temática da educação. Destacam-se ainda painéis de debate sobre gestão de conflitos na parentalidade, responsabilidades parentais e impacto da residência alternada nas dinâmicas familiares, com a participação de especialistas na área. A semana será encerrada com a apresentação do projecto “Integra-te” e um espectáculo de Filipe Pinto alusivo à sustentabilidade.

A segunda edição da Semana da Educação de Ourém surge como uma oportunidade para promover o diálogo, a partilha de conhecimentos e a construção de redes e parcerias entre as escolas e instituições educativas, contribuindo para o enriquecimento e desenvolvimento da comunidade educativa local.