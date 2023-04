Seminário da CIMLT vai falar sobre desporto e território

A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) volta a organizar o seminário “MAIS Lezíria”. “Desporto e Território” é o tema do seminário que se vai realizar na Escola Profissional de Salvaterra de Magos dia 20 de Maio. O seminário divide-se em dois painéis, “Desporto e Autarquias” e “Capacitação de Clubes”, sendo que o primeiro painel funciona da parte da manhã. Este ano o seminário é creditado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

O objectivo do projecto MAIS Lezíria é a promoção da saúde, da práctica desportiva de qualidade, integração social, bem-estar, formação para a cidadania e a melhoria da qualidade de vida da população. O projecto foi criado em 2011, por unanimidade dos 11 municípios que representam a comunidade (Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém), com o objectivo de reunir toda a população num grande convívio desportivo, incentivando a participação de todos.