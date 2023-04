Cartaxo inaugura obras de requalificação no Dia da Liberdade

As obras de requalificação do Largo São João Batista e da rua Serpa Pinto, no Cartaxo, estão na recta final. A fase final da intervenção consistiu no alcatroamento das vias. O investimento total é de cerca de 1,5 milhões de euros, sendo que cerca de 650 mil euros saem dos cofres municipais. A inauguração da empreitada está marcada para o dia 25 de Abril, às 09h45.

A obra pretende “trazer uma nova vida e modernidade a esta zona emblemática da cidade” e é “crucial para garantir a segurança e conforto de todos os envolvidos no trânsito e permitir uma circulação mais fluída de pessoas e veículos”, refere a autarquia em comunicado.

Em Março de 2022 o concurso público da empreitada foi aprovado por unanimidade em reunião camarária e posteriormente em assembleia municipal depois de reavaliado e revisto o projecto, relativamente aos custos das obras que obrigaram o executivo a cabimentar verbas bastante superiores às inicialmente previstas. Em reuniões de executivo, João Heitor, presidente da Câmara do Cartaxo, falou da necessidade de concretização da obra, não só ao nível da requalificação da zona como também da canalização das águas pluviais para a ribeira, na saída norte da Serpa Pinto. O projecto desta obra foi apresentado, no âmbito do PEDU - Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, no final de 2017.