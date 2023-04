Empresário burlado em 138 mil euros responsabiliza BCP mas não é atendido

Deu entrada nos serviços do Tribunal de Vila Franca de Xira na quinta-feira, 13 de Abril, a acção judicial interposta por um construtor civil da cidade contra o banco Millennium BCP, um caso que O MIRANTE noticiou em Março. Na acção, o empresário exige ser ressarcido do ataque de piratas informáticos que lhe levaram 138 mil euros da conta da empresa em pouco mais de meia hora.

O empresário espera vir a conseguir provar que o banco foi alvo de um ataque enquanto realizava pagamentos na plataforma online do banco, o chamado “homebanking”. A vítima, de 60 anos, prefere não dar a cara e o nome mas aceitou contar o caso a O MIRANTE para que sirva de alerta a quem confia nos sites dos bancos, que permitem realizar pagamentos, transferências e outras operações a qualquer hora a partir de um computador.

Tal como noticiámos, nos últimos anos o empresário sempre realizou os pagamentos da empresa através do site do Millennium BCP. No dia 19 de Dezembro último estava a fazê-lo novamente. Ligou-se, realizou vários pagamentos, um deles à Segurança Social, até que o site lhe apresentou uma informação de que precisaria de ser actualizado. Recebeu no telemóvel um novo PIN para reentrar no site e diz que a partir desse momento deixou de ter acesso. “O site bloqueou e achei que tinha ido abaixo. Voltei a abrir e a informação que aparecia era de estar temporariamente indisponível”, conta.

Ao fim de meia hora sem conseguir entrar e com pagamentos ainda por concluir, o empresário lembrou-se de ir a uma caixa multibanco para completar a tarefa. Foi nesse momento que viveu uma sensação de terror: tinham sido feitas 14 transferências, todas superiores a nove mil euros, para contas de titulares chamados Pietro ou Markl. “Eu não estava num site falso, estava dentro do site do banco quando tudo aconteceu e as janelas que me apareceram tinham a indicação do banco. Não entendo como é que o site permite que se façam 14 transferências destes valores em apenas meia hora”, lamenta. O empresário não tem dúvidas de que a responsabilidade do que aconteceu é do banco e acredita que não foi caso único nesse dia.

Banco diz que segurança é importante

Os piratas limparam quase toda a almofada financeira que a empresa tinha para pagar salários e subsídios de Natal. A gestora de conta do empresário bloqueou a conta depois do ataque mas depois, lamenta, teve “zero” apoio do banco. Só a 24 de Fevereiro, depois de pôr os advogados em contacto com o banco, é que recebeu uma resposta, fazendo menção a uma exposição que diz nunca ter feito.

“A forma fradulenta e maliciosa como foi realizado o processo de criação e validação e subsequentes transacções não são a título algum da responsabilidade do banco, não lhe sendo imputadas quaisquer obrigações de restituição dos valores reclamados”, respondeu o BCP ao cliente, lamentando a fraude de que foi vítima e renovando a disponibilidade dos serviços do banco para colaborar com a polícia.

O computador da empresa onde navegava na altura do ataque foi para análise de uma empresa especializada e o relatório revela que este não estava nem nunca esteve em contacto com software malicioso. Por esse motivo, alega a vítima, apenas o site do banco poderia estar directamente sob ataque.

Banco evoca sigilo bancário

Fonte oficial do Millennium BCP evocou o dever de sigilo bancário para não comentar ou responder a questões sobre casos concretos dos seus clientes. Também não confirmou nem desmentiu que o site tenha sido alvo de ataque informático naquele dia e hora. Ressalva, no entanto, que a segurança dos sistemas de informação é muito importante para o banco, “procurando o Millennium BCP adoptar as melhores práticas a cada momento mantendo sempre actualizada a informação sobre avisos de segurança”.