Ligação da Malvarosa à Estrada da Alfarrobeira vai ser uma realidade

A conclusão da chamada rua 5 da Malvarosa, uma via que ligará a urbanização da Malvarosa, em Alverca do Ribatejo, à rotunda do alambique na vizinha Estrada da Alfarrobeira e que ajudará a aliviar a carga automóvel no acesso à Auto-Estrada do Norte (A1), vai avançar depois de um impasse de sete anos. O executivo da Câmara de Vila Franca de Xira aprovou por unanimidade o plano de segurança e saúde da obra, que vai ser realizada pela empresa que ganhou o concurso público lançado pelo município, a AECI Arquitectura, Construção e Empreendimentos Imobiliários SA. Os trabalhos vão custar 707.268 euros e terão um prazo de execução de 210 dias.

A estrada vai permitir criar novos acessos aos lotes de habitação colectiva 56, 57 e 58 e a equipamentos públicos na zona. A empreitada contempla ainda a construção de um arruamento, no sentido norte, para acesso aos lotes 61 e 58. Estão contemplados trabalhos de pavimentação, contenção, infraestruturas de águas, esgotos, telecomunicações e sinalização.

Os trabalhos, recorde-se, foram embargados em Outubro de 2014 por não cumprirem as normas de segurança. O município admitiu na altura que a obra tinha problemas de projecto que tinham de ser resolvidos à medida que os trabalhos avançassem. Mas persistiram dúvidas sobre a capacidade de drenagem pluvial, sobre os aterros e métodos construtivos usados e sobre a inclinação da estrada, considerada demasiado elevada para o local. Depois de vários ajustes para reduzir a inclinação, esta mantinha-se com um desnível acima dos 10%. O projecto foi entretanto alvo de alterações para corrigir as anomalias.