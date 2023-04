Misericórdia de Pernes vai ter apoio financeiro para concluir lar de idosos

Na iniciativa, os dirigentes da instituição pediram o apoio da ministra para conseguir financiamento para o projecto de ampliação e requalificação da nova ERPI, que está a ser realizado com capitais próprios e recurso a empréstimo bancário.

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, prometeu ajudar a Santa Casa da Misericórdia de Pernes na procura de garantir financiamento comunitário para suportar os custos das obras de ampliação e requalificação da nova Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI). A garantia foi dada na tarde de 12 de Abril, na igreja da Misericórdia, em Pernes, concelho de Santarém, antes de uma reunião formal com o provedor da instituição, Manuel Maia Frazão, que deu a conhecer os vários projectos que a instituição tem em curso.

Ana Abrunhosa explicou que o Governo vai abrir um aviso especial para submeterem a candidatura. O presidente da Comissão Coordenadora de Desenvolvimento Regional (CCDR) do Alentejo, António Ceia da Silva, que também marcou presença na visita, disse que o aviso já está preparado e pode seguir para o gabinete da ministra. “Esta situação só vai ser possível porque a obra já está muito avançada e terá de ficar concluída até final do ano. Procuraremos apoiar dentro das nossas possibilidades, mas os pagamentos só deverão começar a ser feitos para Outubro”, esclareceu a ministra.

Manuel Maia Frazão explicou que o novo lar de idosos foi construído com investimento próprio e recurso a empréstimo bancário, mas precisa de ser concluído e a instituição não tem mais dinheiro para terminar a obra. “Candidatamo-nos a vários programas que poderiam dar-nos apoio financeiro para a primeira fase da obra, mas não conseguimos apoios comunitários. A obra precisa de ser terminada com urgência, uma vez que o lar actual não confere as necessárias condições de segurança e conforto. A conclusão da obra está pendente de haver apoios ou não. Como responsável desta instituição vejo-me num colete-de-forças: por um lado tenho de garantir condições dignas para as pessoas, por outro lado não posso hipotecar o futuro dos que me seguirão”, afirmou Manuel Maia Frazão, antes de a ministra garantir o apoio.

Mais meia centena de camas

Segundo o provedor esta é a maior ERPI da Santa Casa de Pernes com uma capacidade actual para 72 camas perspectivando-se o seu aumento para 120 camas. “Esta ERPI, que se enquadra numa resposta que esperamos que seja modelo na área do envelhecimento, será um espaço que, a acompanhar a tendência da longevidade, permitirá, a quem dela usufruiu, aproveitar de uma melhor cidadania, qualidade e dignidade a que todos temos direito”, reforçou. Manuel Maia Frazão referiu que a Santa Casa é pro-activa e visionária e deu como exemplo outro projecto habitacional que têm em curso que permitiu a construção de uma centena de habitações com o objectivo de fixar profissionais e também outros que possam necessitar. “Estamos a fazer acontecer a coesão social e territorial”, sublinhou o provedor.

A Misericórdia de Pernes é a maior empregadora da freguesia com cerca de uma centena de funcionários. Dispõe de diversas valências como creche (26 utentes); campos de férias e ateliê de tempos livres (40); residências universitárias (53); lar de idosos (72); lar de grandes dependentes (23); unidade de demências (10); centro de dia (4); serviço de apoio domiciliário (30); residências assistidas (10); centro de convívio – academia sénior (30). Além disso, dispõem de projectos sociais como cantina social; apoio a peregrinos; banco de ajudas técnicas; apoio associativo e serviço de atendimento e acompanhamento social.