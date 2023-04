partilhe no Facebook

No dia da liberdade a Fravizel faz recolha de sangue e acção de sensibilização

É uma tradição na Fravizel fazer uma recolha de sangue no dia 25 de Abril, data da revolução pela liberdade, e a iniciativa vai repetir-se este ano nas instalações da empresa em Alcanede, concelho de Santarém. Os dadores podem também inscrever-se como dadores de medula óssea e assistir a palestras de consciencialização de saúde e bem-estar. A iniciativa decorre entre as 9h00 e as 13h00.

Com estas iniciativas, que a empresa designa de dia da família e da saúde, pretende-se “gerar consciencialização relativamente à saúde e ao bem-estar, pessoal e social, assim como ouvir perspectivas de vida diferentes das nossas, abrindo espaço à empatia e compreensão. Isto porque saúde é liberdade”, refere a empresa.

Recorde-se que a empresa já teve iniciativas como o “Diário do Salvador” e a recolha de medula óssea para a Maria.