Regresso da Festa dos Fazendeiros a Pontével juntou centenas de pessoas

As ruas da vila do concelho do Cartaxo encheram-se para o Cortejo de Viaturas e Grupos Apeados da 44ª edição da Festa dos Fazendeiros, que se realiza de dois em dois anos.

A Festa dos Fazendeiros em Pontével tem cerca de sete décadas e continua a marcar gerações. Pais, avós e netos, em representação de várias associações, desfilaram vestidos a rigor pelas ruas da vila, de janelas decoradas, em memória daqueles que faziam vida do campo. Os carros alegóricos foram espaço de hortas, adegas e cozinhas à antiga, onde se amassou o pão e cozinhou a tradicional sopa de favas.

Centenas de pessoas aplaudiram de pé a recriação de 1900, que se concentrou junto ao coreto. Como manda a tradição, a banda da Sociedade Filarmónica Incrível Pontevelense abriu o cortejo e o Rancho Folclórico e Etnográfico da Casa do Povo de Pontével encerrou. Na tarde de domingo de Pascoela, 16 de Abril, homenagearam-se as gentes do campo e os que nas artes, na gastronomia e na cultura revisitam o passado. Recorde-se que esta é a 44ª edição e estava marcada para Abril de 2021, tendo sido adiada devido à pandemia.

A entrega de prémios aos participantes no Cortejo de Viaturas Rurais e Exposição de Janelas Decoradas ocorre na manhã de 21 de Abril, às 21h21. A Festa dos Fazendeiros, cuja primeira edição remete a 1956, realiza-se de dois em dois anos e é promovida por uma comissão organizadora, com o apoio da Junta de Freguesia de Pontével.