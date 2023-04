Retratos & Memórias de Vila Franca de Xira quer preservar o património gráfico

O projecto já conta com mais de 500 fotografias mas convida a população a participar com imagens antigas do município.

Preservar, divulgar e valorizar o património gráfico é o objectivo do projecto Retratos & Memórias de Vila Franca de Xira, dinamizado pela Câmara Municipal. Além de fotografias, o projecto pretende divulgar reproduções de ilustrações, postais, mapas, cartazes, anúncios, pinturas e outros materiais gráficos oriundos das colecções das bibliotecas e do arquivo municipal.

O projecto conta já com mais de 500 fotografias e imagens alusivas ao concelho, mas quer alargar este acervo documental. A população é por isso convidada a participar emprestando imagens antigas e fotografias do concelho, bastando para isso contactar o arquivo municipal do município. A divisão de bibliotecas e arquivo já preparou um álbum com uma selecção de cartazes alusivo às comemorações do 25 de Abril e outro álbum com fotografias sobre o 1.º de Maio de 1974, em Vila Franca de Xira