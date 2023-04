Voluntários limpam polje de Minde e retiram mais de uma tonelada de resíduos

O Dia Mundial da Terra ficou marcado pela remoção de cerca de tonelada e meia de resíduos do polje de Minde, numa acção de voluntariado promovida pelo município de Alcanena e pela Aquanena, que envolveu cerca de meia centena de voluntários. Participaram elementos do Agrupamento de Escuteiros 1336 de Minde, da Associação Recreativa e Cultural de Vale Alto, dos Amigos da Vida Selvagem e do Movimento Mira-Minde, com o apoio da Junta de Freguesia de Minde e do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas.

Nos três locais da orla do polje onde foram efectuadas recolhas, encontraram-se pneus, resíduos de construção civil, plásticos de diversas tipologias, resíduos têxteis, monos (antigos televisores, computadores, colchões), entre outros. Os resíduos foram transportados para o Ecocentro de Alcanena e separados de acordo com a sua tipologia.

A acção surge no âmbito da iniciativa “Alcanena + Sustentável” e do projecto “Guarda Rio”, tendo por objectivo não só a remoção de resíduos, mas também a sensibilização da população para os riscos de contaminação e poluição do polje que está classificado, desde 2006, como sítio Ramsar por ser uma zona húmida de importância internacional que acolhe espécies ameaçadas ou comunidades de plantas e animais importantes para manter a biodiversidade na região. O polje tem ainda a particularidade de ser um ponto central de acumulação de água que, posteriormente, é drenada e tem ligação com três nascentes: Gruta da Nascente do Almonda, o Olho d’ Água de Maria Paula e o Complexo das Nascentes do Alviela.