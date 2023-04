Casas de banho degradadas na Escola Duarte Lopes em Benavente

O estabelecimento de ensino tem mais de 30 anos e nunca teve obras. A Câmara de Benavente só se responsabiliza pela manutenção do espaço e diz que obras estruturais só se forem pagas pelo ministério.

As casas de banho da Escola Básica de 2º e 3º ciclo Duarte Lopes, em Benavente, estão degradadas. Algumas portas não têm fechadura e outras nem sequer porta têm. Para além disso as instalações sanitárias estão avariadas há mais de dois meses. O problema já tinha sido levantado em sede de Assembleia Municipal de Benavente e foi novamente abordado pela vereadora do PSD, Sónia ferreira, que considerou a situação indigna e inaceitável.

A vice-presidente da câmara, Catarina Vale, reconhece o problema. Diz a autarca que os equipamentos escolares passaram para a posse do município, mas precisam de obras de grande monta. “Só depois das intervenções que são custeadas pela administração central é que aceitamos que as escolas passem para o município. Até lá só fazemos a manutenção dos estabelecimentos escolares, como a questão das casas de banho”, sublinhou Catarina Vale.

Em declarações a O MIRANTE o director do Agrupamento de Escolas de Benavente, Mário Santos diz que o problema das casas de banho já é antigo mas que já esteve pior. A escola necessita de obras, não só nas instalações sanitárias, mas de substituição de toda a canalização, rede eléctrica, chão novo nas salas, mobiliário escolar, rede de wi-fi e pintura no interior do edifício.

