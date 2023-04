Hospital de Santarém com 47 vagas para novos médicos

De acordo com as novas medidas de recrutamento e fixação dos médicos que concluíram com aproveitamento a formação especializada na época normal de 2023, que decorreu até 31 de Março, foram atribuídas ao Hospital Distrital de Santarém (HDS) 47 vagas para a contratação de novos médicos. No seguimento de levantamento de necessidades de postos de trabalho realizado junto das entidades do Serviço Nacional Saúde (SNS), a direcção da entidade deliberou que esta medida se aplica às especialidades essenciais para assegurar o normal funcionamento dos serviços de urgência.

As vagas atribuídas são anestesiologia (4); cardiologia (2); cirurgia geral (2); doenças infecciosas (1); gastrenterologia (2); ginecologia/obstetrícia (2); hematologia clínica (1); medicina intensiva (3); medicina interna (8); neurologia (1); neurorradiologia (1); oftalmologia (2); oncologia médica (2); ortopedia (4); otorrinolaringologia (2); patologia clínica (1); pneumologia (1); psiquiatria (4); psiquiatria da infância e adolescência (1); radiologia (1); reumatologia (1); e urologia (1).

Ana Infante, presidente do conselho de administração do HDS, congratula-se com esta medida e convida os novos médicos a escolherem a instituição, “um hospital com uma resposta profissional qualificada e diferenciada”, assumindo continuar a reunir todos os esforços para que os profissionais do Hospital de Santarém tenham condições de trabalho para melhor servir os seus utentes.