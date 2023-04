Tomar acolhe mais uma edição do “Wellness Weekend”

A segunda edição do “Wellness Weekend” realiza-se em Tomar e vai ser promovida pela ADIRN – Associação do Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte e pela Câmara de Tomar, no âmbito da Rede de Turismo e Bem Estar. A iniciativa decorre nos dias 20 e 21 de Maio, na Mata Nacional dos Sete Montes. Durante o evento, os participantes poderão contar com muita animação e desfrutar de várias actividades holísticas, workshops e visitar os diversos expositores de produtos biológicos, artesanais e sustentáveis.

As novidades da segunda edição são o Espaço Arte, onde os participantes poderão usufruir de práticas artísticas aliadas ao bem-estar, o Espaço Sustentabilidade, com oficinas práticas e sustentáveis, e ainda o Espaço Pets, onde serão divulgadas terapias assistidas por animais. O evento também tem uma zona destinada a crianças (Espaço Kids). Para participar nas actividades é obrigatória a aquisição de bilhete. Os preços para os adultos são de 25 e 40 euros, dependendo se vão um ou dois dias, e para criança variam entre os 10 e os 5 euros. Para quem tiver mais de 65 anos a entrada é gratuita. Os bilhetes poderão ser comprados no site do evento ou na sede da ADIRN. O acesso aos Espaços Arte, Sustentabilidade e Pets é livre, bem como o acesso à zona da Street food e Street Market.