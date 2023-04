A23 reabre cerca das 20h00 após 12 horas cortada devido a acidente

A Auto-Estrada 23, entre os nós de Torres Novas e Entroncamento, no sentido Sul/Norte, deve reabrir ao trânsito cerca das 20h00, depois de 12 horas fechada à circulação devido ao despiste de um camião, que não transportava carga mas derramou uma grande quantidade de gasóleo. A demora na reabertura deste sentido da auto-estrada deveu-se às dificuldades na remoção do pesado, que galgou o separador central.

Segundo as autoridades neste momento está a desenvolver-se as acções com vista à limpeza do pavimento e reparação do separador central, que ficou bastante danificado. O trânsito tem sido desviado para a Estrada Nacional 3 e o percurso entre Torres Novas e Meia Via tem demorado cerca de meia hora em virtude da grande afluência de trânsito.

Do acidente não resultaram feridos.