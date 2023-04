Abril é o mês da preservação da natureza no Torreshopping

No mês de Abril, o Torreshopping, centro comercial gerido e comercializado pela CBRE, celebra a Primavera através de iniciativas que pretendem ensinar às crianças a importância da reciclagem na preservação do planeta e da natureza. No âmbito do atelier “Sustentabilidade, Reciclagem e Ecopontos”, vão realizar-se actividades com materiais reutilizados, como cartão e papel, e jogos dinâmicos que inspiram toda a família a tornar alguns hábitos do dia-a-dia mais amigos do ambiente, como a utilização correcta dos ecopontos e da colocação das embalagens na sua respectiva cor.

Além disso, a acção contará com a participação da RSTJ – gestão e tratamento de resíduos, antiga Resitejo, que tem como missão a gestão e o tratamento de resíduos sólidos urbanos produzidos em 10 municípios, nomeadamente o de Torres Novas. O Álbum de Família é uma iniciativa de sucesso que promove temáticas importantes juntos dos mais novos e das suas famílias, e por onde passaram até ao momento mais de 600 pessoas. Tendo em conta a adesão nas primeiras sessões, inicia-se agora uma segunda ronda de ateliers, que se estenderá até ao fim do ano de 2023.