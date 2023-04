Alunos do Agrupamento dos Templários aprenderam sobre poluição marinha

No âmbito da Semana Polar em Portugal decorreu, a 28 de Março, uma palestra com os biólogos marinhos portugueses Joana Fragão e Hugo Guímaro, investigadores do Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE) e do British Antarctic Survey (BAS) do Reino Unido, onde se encontram a fazer o doutoramento. A palestra, intitulada “Impacto da poluição marinha por microplásticos e das alterações climáticas na Antártida”, foi dirigida aos alunos do 8.º ano do Agrupamento de Escolas dos Templários em Tomar.

Os estudantes ficaram a conhecer várias “biocuriosidades”, como as inúmeras e diferentes espécies de pinguins dos pólos e a existência de lulas gigantes nas águas profundas do pólo sul. Ficaram também a saber como é que os cientistas monitorizam as populações de pinguins, com recurso a novas tecnologias, como análise de imagens de satélite de alta-definição e o seu seguimento remoto. Foram ainda alertados para o problema dos microplásticos que podem ser encontrados nos ecossistemas polares, nomeadamente no sistema digestivo das aves, e as suas consequências. Entenderam ainda a preocupação com o futuro do planeta, por causa das alterações climáticas, tendo em conta as consequências do degelo dos glaciares na sobrevivência das diversas espécies emblemáticas da Antártida, um prenúncio “negro” do que poderá vir a acontecer ao nível da Península Ibérica ou numa escala mais global.

Desfile no centro de Tomar

A 31 de Março alunos, professoras e assistentes operacionais da EB1/JI dos Templários desfilaram por algumas ruas do centro histórico de Tomar, no culminar das actividades desenvolvidas no âmbito da sexta Semana Cultural “Imaginação e Criatividade”, actividades que foram interligadas com a comemoração do Dia da Poesia. O desfile pretendeu partilhar e apresentar à comunidade a diversidade e beleza das flores executadas, em plena preparação para a Festa dos Tabuleiros.