Associação Comercial com comissão instaladora do Núcleo de Santarém

A ACES – Associação Comercial, Empresarial e Serviços da região de Santarém criou a comissão instaladora do Núcleo da Cidade de Santarém com os seguintes empresários e comerciantes: Raquel Monteiro, Graça Vinagre, Cláudia Cristino e Patrícia Matias. Em breve a comissão instaladora do Núcleo da Cidade de Santarém vai apresentar o plano de actividades e orçamento assim como a proposta de regulamento interno do núcleo à direcção do ACES e ao seu conselho fiscal para apreciação e aprovação. Segue-se a tomada de posse que ainda não tem data marcada.

David Dias é o actual presidente da direcção do ACES que tomou posse em 2022 sendo que a associação integra os concelhos de Santarém, Almeirim, Alpiarça, Benavente, Cartaxo e Chamusca. Integram ainda os órgãos sociais Tiago Lopes (vice-presidente) e Nuno Graça (tesoureiro). Sancho Mesquita é o secretário da direcção enquanto os vogais são Gonçalo Beirante, André Vicente e Ana Filipa Silva. O presidente do conselho fiscal é André Durão e os vogais são Helder Domingos e Ana Rita Camoejo. O presidente da assembleia-geral é João Antero que tem como vice-presidente António Braga e os secretários Vanda Cordeiro e Ricardo Dias.