Multas geram queixas em Aveiras de Cima

Entre os moradores do centro da vila de Aveiras de Cima, no concelho de Azambuja, existe um descontentamento crescente desde que começaram a ser surpreendidos com multas por estacionarem os automóveis nos locais que usam há muito tempo. A insatisfação dos moradores foi levada à última reunião da Câmara de Azambuja pela voz do presidente de junta, António Torrão, que considera que a população está a ser prejudicada indevidamente.

“Há uma série de ruas em Aveiras, como a do Rossio e da Fonte Santa, que têm sinais [de proibido estacionar] que não estão homologados. Quarenta por cento dos sinais de trânsito em Aveiras não cumprem com a lei e as pessoas têm estado a receber uma carga excessiva de multas”, disse o autarca da CDU a O MIRANTE, depois de ter referido na reunião camarária que há moradores a receber quatro e cinco multas passadas, inclusive, durante a madrugada aos sábados e aos domingos.

O presidente de junta alertou também para a necessidade de haver naquela freguesia parques de estacionamento onde os moradores possam deixar os seus automóveis em segurança e sem correrem o risco de serem multados. “Se tivéssemos um parque de estacionamento em condições isto não acontecia”, disse ao nosso jornal, acrescentando que o que têm é um parque em piso de terra para onde alguns vão fazer ‘ralis’ durante a noite.

Por sua vez, o presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, mostrou estar ao corrente da situação e deixou um lamento quanto à forma de actuação de alguns militares da Guarda Nacional Republicana (GNR). Referiu ainda achar estranho os militares “só se preocuparem em multar” e não falarem com a autarquia acerca da sinalização desadequada. O MIRANTE contactou a GNR para mais esclarecimentos mas não recebeu resposta até à data de fecho desta edição.

Já sobre o parque de estacionamento no centro da vila, cujas obras foram iniciadas em 2020, o presidente do município disse ainda não existir projecto para a sua criação. O terreno para a construção do parque onde existia um prédio devoluto foi adquirido em finais de 2019 pela câmara municipal, por 36.800 euros, e no ano seguinte foram investidos mais 10 mil euros na demolição do edifício.