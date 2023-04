Rio Maior apoia projecto de aeroporto em Santarém

Município considera que a proximidade da localização proposta ao concelho de Rio Maior terá uma influência decisiva na alavancagem e dinamização social e económica do concelho

A Câmara de Rio Maior declarou o seu apoio ao projecto de localização do novo aeroporto no concelho de Santarém, considerando que “poderá e deverá alavancar a economia” numa região que apresenta “alguns dos piores indicadores económicos do país”.

Em comunicado, o município de Rio Maior considera, ainda, que “a proximidade da localização proposta ao concelho de Rio Maior terá, seguramente, uma influência decisiva na alavancagem e dinamização social e económica do concelho”.