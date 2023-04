90 Atletas em troféu nas piscinas de Vila Franca de Xira

Decorre nos dias 29 e 30 de Abril nas piscinas municipais de Vila Franca de Xira o primeiro troféu Baptista Pereira de Natação Adaptada, numa organização conjunta da Associação de Natação de Lisboa (ANL) e do Alhandra Sporting Club, com o apoio da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. O evento contará com a participação de 90 atletas representando 16 clubes, oriundos de todo o país (Porto, Vila Nova de Gaia, Sta. Maria da Feira, Aveiro, Coimbra, Carregal do Sal, Rio Maior, Alhandra, Lisboa, Loures, Palmela, Ferreiras, Lagoa, Portimão e Funchal). As provas realizam-se no dia 29 de abril (sábado) a partir das 15h30 e no dia 30 de abril (domingo) a partir das 09h30 e têm homologação da World Para Swimming, permitindo a obtenção de Tempos Mínimos de Acesso aos Campeonatos do Mundo de Manchester 2023, assim como aos Jogos Paralímpicos Paris 2024 e Surdolímpicos Buenos Aires 2023.