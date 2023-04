Câmara do Cartaxo reforça emergência médica pré-hospitalar no concelho

A Câmara Municipal do Cartaxo estabeleceu um contrato de aquisição de serviços com a Cruz Vermelha Portuguesa. O investimento de 42 mil euros anuais permite reforçar a assistência à população em caso de emergência médica pré-hospitalar. Todos os dias, das 9h00 às 18h00, a Cruz Vermelha disponibiliza uma ambulância, com equipamento integral e respetiva tripulação de socorro, necessários ao transporte e prestação de cuidados de emergência médica a doentes urgentes e emergentes. A ambulância, com a respectiva tripulação, ficará sediada no quartel dos Bombeiros Municipais do Cartaxo para operar no apoio à população do concelho.

O contrato foi assinado a 21 de Abril pelo presidente do município, João Heitor (PSD) e o director da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) – Centro Humanitário de Santarém/Cartaxo, António João da Conceição. A coordenadora de emergência da CVP, Lígia Gaspar, e o comandante dos Bombeiros Municipais do Cartaxo, Vítor Rodrigues, também estiveram presentes na sessão de assinatura.