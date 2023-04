Associação Salgueiro Maia promoveu visita a Santarém

A Associação Salgueiro Maia (ASM) recebeu nas suas instalações em Santarém a visita de um grupo de seniores membros da Associação de Cultura e Artes de Lisboa da Universidade Intergeracional de Benfica, na manhã de sexta-feira, 21 de Abril, pelas 10h30. A recepção teve lugar nas antigas instalações da Escola Prática de Cavalaria de Santarém e contou com a participação do vice-presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, do presidente da Associação Salgueiro Maia, João Andrade da Silva, e de Natércia Salgueiro Maia, viúva do Capitão de Abril Fernando Salgueiro Maia.

João Teixeira Leite mostrou o seu contentamento com a visita do grupo e referiu que a ASM é um parceiro fundamental no país, com a sua localização em Santarém, para fazer lembrar a todos, aos mais jovens e aos menos jovens, a importância dos valores de Abril, a bravura do capitão Salgueiro Maia e a importância de vivermos em liberdade.