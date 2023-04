Briga com empresa e bombeiros de Constância

Bombeiros de Constância em guerra com Centro Hospitalar do Médio Tejo por pagamentos de transportes de doentes, situação que se arrasta há quase cinco anos, está a originar outros conflitos

A corporação cancelou o contrato acusando o centro hospitalar, na altura gerido por Carlos Andrade Costa, de querer alterar unilateralmente o acordo para pagar menos e de não liquidar centenas de milhares de euros de dívidas. Agora um dos parceiros do agrupamento vem exigir aos bombeiros o dinheiro dos serviços que prestou e que a corporação diz não ter obrigação de pagar enquanto o CHMT não liquidar a dívida.

A guerra entre os Bombeiros de Constância e o Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) por causa dos pagamentos de transportes de doentes, que dura há quase cinco anos, está a originar outros conflitos. A empresa Ambulâncias Crespo, de Fátima, que fazia parte do agrupamento de entidades que faziam transportes de doentes não urgentes do centro hospitalar, meteu uma acção em tribunal a exigir o pagamento de 156 mil euros de dívida à corporação de Constância que geria o agrupamento e fazia as transferências dos valores dos serviços prestados. Os bombeiros, que romperam em 2018 o contrato com o centro hospitalar diz que não pode nem deve pagar porque a unidade de saúde não lhe pagou o que deve.