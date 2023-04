Cães animam idosos e pessoas com deficiência em Vila Franca de Xira

Foi lançado recentemente em Vila Franca de Xira o projecto “Dá-me a tua pata, dou-te a minha mão”, que visa promover a interacção entre pessoas com deficiência e idosos e os animais de companhia do canil municipal, também conhecido como Centro de Recolha Oficial (CRO).

O projecto nasceu pelas mãos da Divisão de Alimentação e Veterinária da Câmara de Vila Franca de Xira que, através dos cães de companhia, procura promover o bem-estar, autonomia e inclusão social de pessoas com deficiência e daqueles que residem em lares ou em isolamento extremo.

No caso de crianças e jovens com perturbação do espectro do autismo e outras patologias do foro cognitivo e intelectual, o contacto com um cão através de actividades de interacção e jogos visuais, “promove estímulos que são determinantes para o aumento de socialização e redução dos níveis de ansiedade”, refere o município em comunicado. No caso dos idosos institucionalizados a intenção é a de “quebrar o gelo e preencher o espaço com o calor humano e animal”, segundo a mesma nota. A primeira visita do projecto realizou-se a 12 de Abril, na Cercipóvoa da Póvoa de Santa Iria, onde cinco cães (a Boneca, a Longa, o Tejo, a Mel e a Areia) alojados no CRO interagiram com os utentes da instituição.