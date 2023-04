Câmara de Santarém assume aeródromo

A Câmara de Santarém tomou posse administrativa, no dia 18 de Abril, do aeródromo da cidade, que vinha sendo gerido desde 1995 pelo Pára Clube de Santarém, e que era fonte de litígio judicial entre as duas entidades. O acto de posse do Aeródromo Cosme Pedrógão, localizado na Quinta de São Lino, nos arredores da cidade, contou com a presença da Polícia de Segurança Pública, convocada para o efeito e que garantiu a regularidade e segurança dessa diligência. Os serviços municipais efectuaram a mudança das fechaduras dos edifícios administrativos e de apoio ao aeródromo, ficando à sua guarda os equipamentos informáticos, mobiliário, ferramentas e utensílios que se encontravam no local à data, informou o município em edital assinado pelo vice-presidente da câmara, João Teixeira Leite.