Número de crianças em risco aumentou em Vila Franca de Xira

Seminário juntou especialistas na área da infância poucas semanas depois de três crimes violentos envolvendo crianças terem chocado a comunidade.

O número de crianças em risco sinalizadas no concelho de Vila Franca de Xira está a aumentar colocando Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) local em 11º lugar nacional entre as que mais casos acompanha, revelou a O MIRANTE Ana Matos, presidente daquele organismo.

No último ano a CPCJ de VFX recebeu 1.500 sinalizações de potenciais crianças em risco e acompanhou 700 novos casos face ao ano anterior. Nos primeiros três meses de 2023 recebeu 778 sinalizações e está com 600 processos activos, o que faz Ana Matos admitir que este será um novo ano a bater recordes pelos piores motivos.