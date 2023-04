Problema da falta de médicos em Azambuja por resolver 

O protocolo para contratação de médicos a estabelecer entre a Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo e a Cerci Flor da Vida, que foi anunciado em Fevereiro tendo como objectivo garantir melhor acesso aos cuidados de saúde primários no concelho de Azambuja, onde mais de 80% dos utentes não tem médico atribuído não ata nem desata. A instituição que presta apoio a pessoas com deficiência garante que tem reunidas as condições para poder avançar, já a ARS diz que o documento ainda está em fase de revisão, não se comprometendo com uma data para a sua assinatura.