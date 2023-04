Vila Franca de Xira prepara exposição da carreira de António Antunes

O município de Vila Franca de Xira está a preparar um conjunto de exposições sobre a vida e a carreira do cartoonista António Antunes, natural da cidade, que celebra, em 2024, 50 anos de carreira. A novidade foi deixada pelo presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, na última reunião do executivo, onde anunciou que as exposições integrarão o programa alargado das comemorações nacionais dos 50 anos da revolução de 25 de Abril, que se celebram no próximo ano.

António Antunes, recorde-se, foi condecorado com o grau de comendador da Ordem da Liberdade pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, uma distinção que Fernando Paulo Ferreira já elogiou considerando-a uma comenda “justíssima” pelo percurso do cartoonista que é também curador da Cartoon Xira, mostra que está patente no Celeiro da Patriarcal.

Nascido em Vila Franca de Xira em 1953, António publicou o primeiro desenho no jornal República, a 16 de Março de 1974, poucos dias antes da revolução do 25 de Abril. No mesmo ano começou a publicar no jornal Expresso com o qual mantém uma colaboração regular até à actualidade. Um dos cartoons que mais polémica causou, e que motivou um abaixo-assinado nacional, saiu no Expresso nos anos 1990, com um retrato no qual o Papa João Paulo II surge com um preservativo no nariz. Foi também para o Expresso – co-fundado em 1973 por Marcelo Rebelo de Sousa - que António produziu a banda desenhada “Kafarnaum”, mais tarde publicada em álbum.

António foi um dos fundadores do World Press Cartoon e é um dos mais premiados cartoonistas portugueses, tendo recebido, entre outros, o Grande Prémio do Salão Internacional de Cartoon de Montreal (Canadá, 1983) ou o Grande Prémio Stuart Carvalhais (Portugal, 2005).