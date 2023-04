Município aprova proposta para suportar metade do valor da compra de um electrodoméstico para a instituição que acolhe crianças e jovens.

Câmara de Azambuja apoia Casa do Pombal na compra de electrodoméstico

O executivo municipal de Azambuja aprovou na reunião do executivo municipal realizada a 26 de Abril, a atribuição de um apoio no valor de 197 euros à Casa do Pombal- A Mãe, instituição de solidariedade social localizada em Aveiras de Cima, que é centro de acolhimento temporário de crianças e jovens.

A atribuição do subsídio pontual, explicou a vereadora Mara Oliveira (CDU) destina-se a financiar em 50% o valor de um frigorífico que faz falta à instituição. A vereadora do Chega, Inês Louro, votou favoravelmente a proposta, mas considerou que a Câmara de Azambuja “poderia ter ido mais além” no valor que decidiu atribuir.