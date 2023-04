Câmara pondera fechar portas do Campo do Cevadeiro ao Vilafranquense SAD

Os serviços jurídicos da Câmara de Vila Franca de Xira estão a avaliar a possibilidade de revogar o protocolo existente de cedência do Campo Municipal do Cevadeiro ao Vilafranquense para, dessa forma, impedir rapidamente que a Sociedade Anónima Desportiva (SAD), que gere o emblema da II Liga de futebol, o continue a usar até ao final da época, que termina em Junho. A decisão da SAD liderada por Henrique Sereno, de abandonar Vila Franca de Xira depois de dois anos e meio a lutar contra falta de condições para disputar jogos da II Liga deixou um amargo de boca na comunidade, adeptos e entre autarcas.

“Todo este processo foi conduzido, no mínimo, de forma dúbia. A SAD usa um espaço camarário e precisa dele até final de Maio. Não tenho nervos de aço. Basta desta brincadeira e temos de dizer a um conjunto de gente que acha que se serve dos concelhos a seu bel prazer que está na hora de fazer as malas. Deixem o clube e a cidade aos vilafranquenses e unionistas”, criticou David Pato Ferreira, vereador da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT). O autarca defendeu a aprovação de uma revogação da cedência do campo, para que isso seja feito “imediatamente” de forma a impedir a SAD de continuar a treinar em VFX. O presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira (PS), concordou e instruiu os serviços jurídicos para analisar a ideia.

O presidente do União Desportiva Vilafranquense (UDV), Márcio Oliveira, tem recusado falar do caso mas ao presidente do município já pediu uma audiência urgente para definir a utilização futura do campo municipal. “Ele deu-me conta que o clube, e não a SAD, voltará a tomar conta do futebol na próxima época, desde os escalões de formação e que não está prevista qualquer utilização das suas instalações desportivas pela SAD”, avançou Fernando Paulo Ferreira.

O autarca avisa que o Cevadeiro é um espaço municipal e que, por isso, deve estar ao serviço das crianças e jovens da comunidade e não de interesses económicos privados. É por isso que, diz, a saída da SAD não põe em causa a requalificação daquele complexo desportivo, ainda que se saiba que o futuro estádio continua em banho-maria. “Vamos articular conjuntamente com o clube (a sua construção) aproveitando essa obra para requalificar a entrada sul da cidade como era nossa intenção”, garante o autarca.

Presidente da SAD diz que foram mal recebidos em VFX

Depois de uma assembleia-geral do UDV polémica em Novembro, que O MIRANTE noticiou, o presidente da SAD do Vilafranquense, Henrique Sereno, confirmou em conferência de imprensa na última semana o que há muito se sabia: a SAD vai alugar o estádio do Aves e jogar na próxima época como Aves Futebol SAD. “Vamos transferir as coisas de VFX para aqui”, garantiu, criticando que a SAD não tenha sido bem recebida na cidade ribatejana. “Não pelos adeptos mas por muitas pessoas da cidade”, disse, ao mesmo tempo que prometeu com o Aves chegar à 1ª Liga e disputar a Liga Europa muito em breve. “Apanhámos uma SAD (em VFX) que devia quase metade de Portugal. Uma SAD que era devedora passou a ser cumpridora. O novo presidente da Câmara de Vila Franca de Xira não avançou para a construção do estádio e nesta liga é obrigatório ter um bom estádio. Não teríamos mais espaço”, criticou o empresário.

O Vilafranquense, recorde-se, tinha de jogar em Rio Maior para poder cumprir com os requisitos da II Liga. Henrique Sereno anunciou que irá manter as cores de Vila Franca de Xira nas camisolas - o branco e vermelho, que são também as cores do Aves - ainda que sem nenhuma associação ao clube ribatejano. “Teremos de jogar como União Desportiva Vilafranquense SAD em Rio Maior até 30 de Junho e vamos continuar a fazê-lo com todo o gosto, até porque temos uma boa relação com o clube e as pessoas. Infelizmente não deu para ficar. Fecha-se um ciclo e abre-se outro bastante melhor”, referiu.